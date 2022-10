Tartus Raadil põles alajaam, üle 400 kliendi on elektrita

Elektrilevi katkestuste kaardi andmetel on Tartus Raadi piirkonnas üle 400 kliendi hetkel vooluta. Enam kui 600 majapidamisel on vooluühendus juba taastatatud. «Kahjustused on sedavõrd tõsised, et alajaam on hävinud ning uue Tallinnast toomine ja ühendamine enne hommikut teoks ilmselt ei saa,» kommenteeris Elektrilevi juhtivkeskuse spetsialist Hardi Puusepp.