Eesti parimad häkkisid ühiskonna hüvanguks

Cyber Battle of Estonia võistlus keskendub eetilisele häkkimisele ehk võistlejad kehastuvad IT-ekspertideks, kes reageerivad elutruule küberrünnakule. Näiteks on pahalased suutnud sisse tungida linna tänavavalgustusvõrku ning kaotavad andmeid, et linn mõneks ajaks kiviaega tagasi viia. Võistlus toimus kõrgetasemelises matkitud keskkonnas, kus reaalset ohtu tarkvarale küll ei olnud, kuid olukorrad ise olid võimalikult ehedad.