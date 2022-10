Vaevalt et keegi siin Ülemiste vanakese kombel linna üle ujutama hakkaks, hoolimata maailmamere taseme tõusust see niipea Emajõeni ei ulatu. Kui miski valmis paistab olevat, siis ülikooli hoonestu.

Õnneks pole see mitte ülikoolilinnak ehk kampus, vaid enamik hooneid on ikka mööda seda väikest linna laiali. Viimase uudisena kuulsime ülikooli poolt endise EKE Projekti hoone rentimisest Härma koolile ja sellega seoses juuratudengite ruumikitsikusest. Ei tea, kas hakatakse nüüd suuremaid auditooriume, sealhulgas peahooneski, kus vanasti juurakad asusid, kasutama kolmes efektiivses vahetuses. Igatahes võimalus, tühi plats, et ehitada Iuridicumile juurdeehitis A. Haava ja Näituse tänava nurgale, kunagi ülikooli käes olnud endise põlenud kahekorruselise puust koolihoone koha peale, on täiesti olemas. Kui juurat ja muid pehmemaid teadusi varsti pealinna ei kolita, siis ülikool pole veel valmis.