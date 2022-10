Siiri Laidla: kui mõttest saab tegu

On korda saadetud palju toredat, näiteks paigaldatud Mõisavahe kanti rohkelt pinke ja rajatud mänguväljakuid. Linn avardub igas suunas ning sellega kaasneb palju uut ja avastamisväärilist. Aga linna süda on vana ja väsinud. Aina enam tuleks seda tuksuvat elundit turgutada. Ehk – kui süda enam ei tuksu, pole ka imenippidest kasu.

Need ajad, kui just südalinnas asus ainuke hilisõhtuni avatud toidupood ja kõik teised kauplused alates raamatupoodidest (Kirjavara, Teadus, ülikooli raamatukauplus), on ammu möödas. Nüüd on linnasüda kohvikuid, restorane ja hotelle täis tipitud, sekka mõni elitaarne butiik.