Galerii ⟩ President inspireeris noori häkkereid kübervõistlusel Cyber Battle of Estonia

Cyber Battle on eetilisele häkkimisele keskenduv programm ja võistlus, kus viieliikmelised tiimid lahendavad päriselulisi küberturvalisust puudutavaid ülesandeid. Näiteks peavad meeskonnad suutma tegutseda juhul, kui suures linnas on toimunud elektrikatkestus ning tänavavalgustus on kustunud. Pärast elektrivarustuse taastamist on andmed tänavavalgustuse juhtimiseks aga kadunud.