Päästjate kiire tegutsemine päästis maja leekidesse lahvatamisest

«Seadus näeb ette, et seda tuleb teha korra aastas, aga tegelikult võiks ka tihedamani puhastada, sest kõik sõltub väga palju küttesüsteemi eripäradest. Temperatuur korstnas ja lõõris läheb väga kõrgeks, mis tekitab pragusid. Kui korstent mitte puhastada, siis on see aja küsimus kui midagi juhtub. Kuna pigi põleb üle 1000 kraadise kuumuse juures, siis on suur oht, et läheb ka kogu maja põlema,» rääkis Kiik.