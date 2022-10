VIDEO ⟩ Narva maanteel tuli jalakäijatel ja autojuhtidel liikuda kottpimedas

Eile õhtul kella 18 ajal kustusid Narva maanteel valgustid ja foorid, mistõttu jäi tänav Staadioni tänavast kuni Puiestee tänavani kottpimedaks. Ainsateks valgusallikateks olid elumajade akendest paistvad tuled ja mööda tänavat sõitnud autod. Eriti ohtlikuks tegi olukorra tõsiasi, et suur lõik Puiestee tänavast on remondis ja sealne liiklus on suuresti just Narva maanteele suunatud.