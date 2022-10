Omanäolise maasturiga abivahendeid transportivad vabatahtlikud asusid Ukraina piiri poole teele

Ruusmaa leidis sügisel internetist Dodge Ram kastiga maasturile hea pakkumise ja otsustas masina ära osta, et see lähiajal Ukrainasse toimetada.

Et abi veelgi rohkem koguda, viis mees oktoobris džiibi Tartu Zeppelini keskuse ette, kus heategijad said sooja pesu ja raha annetada. Panustajad said maasturile ka oma värvise käejälje peale panna.

Sõitu Ukraina poole alustati 28. oktoobri hommikul kell 5.30 Tartust. Annetusi kogunes lõpuks meeldivalt palju.

«Kokku saime 100 komplekti sooja pesu. Umbes sama palju villaseid sokke ja ligi 30 radikat,» rääkis Ruusmaa teel Ukraina piiripunkti poole.

See, millisest piiripunktist asjad üle anda saab, sõltub Ruusmaa sõnul erinevatest teguritest.

«Põhimõtteliselt on plaan selline, et sõidame sinna, anname asjad üle ning tuleme Eestisse tagasi, et me lahinguväljale ei jääks. Eks me Poola kaudu lähme, aga seal on siiski omad nüansid. Ma helistan neile, kes asjadele Kiievi alt vastu tulevad. Siis arutame, kus on praegu kõige mõistlikum neid üle anda,» kirjeldas vabatahlik keerulist protsessi.