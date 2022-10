Nõo vallas algas kaasava eelarve hääletus

Nõo vallaeelarvest on kaasava eelarve tarbeks eraldatud 20 000 eurot, et viia ellu võiduidee. Kui võiduidee maksumus on määratud summast väiksem, siis võimalusel teostatakse ka teisele kohale tulnud idee. Nõo valla esimesele kaasava eelarve hääletusele jõudis seitse ideed.