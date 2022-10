Ülikooli spordihoones toimub regiooni suurima kübervõistluse finaal

Cyber Battle of Estonia on 15-24-aastaste noorte suurim kübervõistlus Eestis ja meie lähiregioonis. Lisaks parimatele Eesti tiimidele osalevad ka võistkonnad Põhjamaadest ja teistest Balti riikidest, kohal on ka külalistiim USAst. Finaalvõistluse ülesannete keskmes on targa linna temaatika.