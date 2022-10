Omicumis näeb Ene Ustavi pilte pealkirjaga «75»

Tartu ülikoolis valis Ene Ustav keemia, kuigi oli ka uurinud võimalusi Tallinnas kunsti õppida. Oma kursusel sai ta õnnelikult aga kokku Mart Ustaviga. Nüüd on neil neli last, üheksa lapselast ja esimene lapselapselapski, rääkimata üksmeeles elatud aastatest, teaduse tegemisest, ülestöötatud firmast, suvekodust ja rajatud pargist.

Professor ja akadeemik Mart Ustav märkis oma kaasa harrastust silmas pidades, et kui inimesele on antud mingi anne, siis tuleb seda arendada. «Eks Ene teebki seda,» lausus ta ja oli ise veendunud, et tema maalima ei hakka, kuna temal anne puudub täiesti. Siiski meeldib Mart Ustavil kaasa teha kõik Robert Suvi stuudiolaste maalirännakud ja laagrid, ükskõik kas need viivad Prantsusmaale, Austriasse, Kreekasse või Ruhnu ja Saaremaale.