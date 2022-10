Väikelinna tänav kannab tänini lõunamaalt pärit punakotka nime

Kuid miks kannab Peipsiäärse väikelinna tänav hispaaniapärast nime? Benito Agirre kohta on legende rohkem kui fakte, kuid teada on, et tegu oli Nõukogude armee lenduriga, kelle viimne puhkepaik on Mustvee kalmistul punaarmeelaste vennashauas.