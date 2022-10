Tüli uus vaatus: Gea Kangilaski lahkus sotside Tartu piirkonna juhatusest

«Esitasin just avalduse Tartu piirkonna juhatusest tagasi astuda, ma ei ole nõus viisiga, kuidas neid asju on lahendatud,» ütles Kangilaski eile pärastlõunal. «Erakonnast lahkumist ma ei plaani. Ma näengi, et see on probleem piirkonna tasemel, mida minu meelest ei lahendata õigesti. Ei ole nõus juhatuses jõustama seniseid meetodeid oma liikmete ja inimestega käitumiseks.»