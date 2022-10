Vahur Kollom: vaadake peeglisse

Taasiseseisvunud Eesti riik on jõudsalt arenenud. Oleme Euroopa Liidus ja NATOs, oleme ennast näidanud ka teisi raskel ajal toetava riigina. Ent me ei suuda püstitada uusi eesmärke, oleme riigina nagu kuhugi kinni jäänud. Peamine aur läheb poliitilisele mudamaadlusele, mille eesmärk erakondadel on kinnistada koht riigikogus. On tekkinud igaveste rahvasaadikute kogukond, kes tihti on võõrandunud reaalsest elust. Tõsi, alati on seas ka riigimehi, kes teevad asja südamega.