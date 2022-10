Märt Põder: enne abilinnapea lahkumist

Tartu sotsiaaldemokraatidel paistab olevat riigikogu valimiste kampaania käima lükkamisega tuli takus, aga arusaam sellest on neil veidi isevärki. Kui teised erakonnad kasutavad lehtede langemise aega oma kampaania nurgakividelt katteloori kergitamiseks, siis Tartu sotside juhtfiguurid on otsustanud heita ült viimasedki tõsiseltvõetavuse viigilehed ning näidata, kuidas korvata puudujääki ühiste sotsiaaldemokraatlike väärtuste vallas tülidega isiklike ambitsioonide nimel.

Sotsid on oma sisetülide kommenteerimisel pigem kidakeelsed, aga lahkunute nimede põhjal võib üldistada, et need on sotsidega viimase dekaadi jooksul liitunud uussotsid, kellele erakonna pakutav poliitilise organiseerumise vorm on miskipärast ahtaks jäänud.