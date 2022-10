Mis võib päästa surmavalt haavatud kassi?

Tartu linnaraamatukogus on Katrin Alekand nii sage käija, et sealsed töötajad nimetavad teda justkui ühest suust üheks oma lemmiklugejaks. Alekand on selle aasta jooksul raamatukogust laenanud 4454 raamatut. Tõe huvides tuleb märkida, et ka iga tähtajapikendus läheb kirja eraldi kandena. Võrdluseks: keskmine linnaraamatukogu lugeja on laenanud 23 raamatut.