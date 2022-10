Tartu ülikooli asutamise päev algab ingliskeelsete loengutega

Tartu ülikool on asutatud 1632. aastal, mil Rootsi kuningas Gustav II Adolf allkirjastas Academia Dorpatensise (Academia Gustaviana) asutamise üriku. Academia Gustaviana avaaktus toimus 15. (uue kalendri järgi 25.) oktoobril 1632. Sellele pühendatud päev algab 7. novembril kell 14.15 kahe ingliskeelse loenguga.

Rootsi aukonsul Tartus Madis Kanarbik rääkis, et ülikooli rajamine Tartusse oli murrangulise tähtsusega sündmus nii Tartu linna kui ka kogu Eesti ajaloos. «Võime armastatud alma mater’i 390. aastapäeval tänulikult tõdeda, et Academia Gustaviana on üks neid aluskive, millel rajaneb haridust ja teadust esiplaanile tõstev kaasaegne uuendusmeelne Eesti riik,» sõnas ta.