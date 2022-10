Tartut ootab ees lahing Euroopas kõrget kohta sihtivate ukrainlastega

Tartu alistas eelmises kohtumises Läti Ülikooli meeskonna 82:68. Nüüd ootab ees aga hoopis kõvem pähkel: sõja tõttu Riias treeniv Ukraina tiim BC Prometei. Klubi on kahtlemata liiga suurim soosik, nende eelarve on umbes sama suur kui ülejäänud Eesti-Läti liiga võistkondadel kokku, rivis on kuus leegionäri ning kõrget kohta jahitakse ka Euroopa tippsarjas EuroCup.