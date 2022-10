Uuringust selgub, kui palju mõjutab liiklusmüra inimese tervist

Maailma terviseorganisatsiooni soovitusel ei tohiks ööpäeva keskmine autoliiklusmüra ületada 53 detsibelli. Inimese kõne valjus on umbes 55 detsibelli ja see pole just eriti vali. Möödasõitva mootorratta müra on aga juba 90 detsibelli. Kui minna rokk-kontserdile, on see juba üle 100 detsibelli. «Kui me nüüd mõtleme, et see on päeva keskmine, on see tegelikult päris suur müra. Sellised arvud tähendavad, et iga natukese aja tagant möödub inimesest mõni tugevam heliallikas,» rääkis Veber.