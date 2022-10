Lillemüüjad käisid vaatamas ja hindamas uut paviljoni

Tartu linna ettevõtluse osakonna juhataja Kaili Ojametsa sõnul on plaan uued paviljonid kindlasti valmis saada tulevaks kevadeks. «Meil tõesti ei ole eesmärki, et ilmtingimata peame selle aasta sees valmis saama,» ütles ta. «Meil on kindel siht saada väga hea tulemus.»

Ojametsa sõnul on lillemüüjate paviljonid juba käegakatsutavamas kauguses kui kunagi varem. «Prototüüp on valmis saanud, esialgu püstitasime selle töökotta, et oleks mugav viimistleda tehnilisi nüansse,» rääkis ta. Nüansid, mida muuta, jäeti otsustamiseks just lillemüüjatele.