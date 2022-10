Uus ohtlike jäätmete põletuse tehas sai rohelise tule

Põhjus selles, et asjaajamiseks, sealhulgas keskkonnamõjude hindamiseks, kulunud kaks aastat ei toonud mingit uut teadmist, aga tehase rajamise hind kasvas umbes nelja miljoni euro võrra ja on nüüd 15 miljonit eurot. «Meil oli ju eeltöö tehtud,» ütles Lorenz. «Teadsime, mida soovime ja kuidas see välja näeb. Keskkonnamõju hindamist oli enne tehtud, tegime ka eelhinnangu. Uus keskkonnamõju hindamine midagi juurde ei andnud. Ainult ajakulu.»

Nüüd on Lorenzi tõdemusel tükk pusimist, et asjadega edasi minna, aga ta kiirustas kinnitama, et see ei tähenda, et tehase tulemine kahtluse all oleks. Tänavu ehitus kindlasti ei alga, tõenäoliselt lüüakse kopp maasse kevadel ja valmis on tehas kahe aasta pärast.