Ehitajad jooksevad Riia ringi viimistlemisel ilmaga võidu

Praegu rajatakse ringi ümbruses rattateid ning tehakse viimistlustöid. «Viadukti all käivad viimistlustööd, et saaks paigaldada äärekivid ja rajada jalgteede killustikalused,» rääkis GRK Eesti ASi projektijuht Ergo Paas. Kui alused on rajatud, siis tuleb teed ka asfaltida. Nii peaksid jalakäijad ja kaherattalistega liiklejad saama uusi teid kasutada novembri lõpust, paiguti juba varemgi.