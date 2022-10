Põllumees: küsimus on selles, kuidas loodus enda kasuks tööle panna

See ei ole mingi katsetus, see ongi tuleviku põllupidamine, ütles põllumees ja taastava põllumajanduse spetsialist Remek Meel projekti «Loodusrikas Eesti» kohta, millega Tartu ülikooli teadlased kutsuvad sellest sügisest põllumajandustootjaid liituma. «Nii nagu tänapäeval majandatakse, nii enam väga kaua majandada ei saa,» jätkas ta, pidades silmas, et maailma tulevik on taastav põllumajandus, olgugi see praegu veel lapsekingades.