Elvas põlenud kõrvalhoones plahvatas gaasiballoon

Pealtnägijate sõnul levis tulekahju kiiresti, kuid kiirelt saabunud päästjad suutsid kaks lähedal asuvat elumaja siiski halvimast päästa. «Kummaline on see, kui kiiresti tuli levis, algul oli kuulda ka kõva pauku, ilmselt gaasiballoon või elektrisüsteem,» kõneles õnnetuspaiga naabruses elav mees. Mees jätkas, et hoone küljes asuv elektrikilp ning tänavavalgustuse post lõid tulekahju ajal sädemeid, mis tõttu lülitati piirkonnas ajutiselt vool välja.