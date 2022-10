Sajakilomeetrisel Haanja ultrajooksul osalesid ka tantsijad

JJ-Streeti tantsukooli asutaja ja peatreener Joel Juht on aastaid tegelenud ultrajooksudega: ta on võtnud ette mitmesaja kilomeetri pikkuseid distantse erinevates tingimustes. Tema algatas ka idee viia tantsukooli treenerid saalist välja, et läbi teha elu esimene ultrajooks.