Ülikoolide halduslepingud said allkirjad erimeelsustest hoolimata

Haridus- ja teadusminister Tõnis Lukas märkis, et valitsuse kokkulepped riigi eelarvestrateegias toovad kõrghariduse tegevustoetuse kasvu 15 protsenti aastas vähemalt halduslepingute perioodi jooksul. «Kõrghariduse riikliku rahastamise kasv tõstab ka kõrghariduskulutuste taseme üle ühe protsendi SKPst,» ütles Lukas.

Minister lisas, et halduslepingud ei ole ainult raha küsimus, vaid riik ja ülikoolid lepivad kokku ka selles, mis on kvaliteetne kõrgharidus ülikoolides ja mida ülikoolid peavad riigi toetusel kindlustama. Rohkem kui varem on käsitletud õppekeele küsimust. Ülikoolid peavad seisma eestikeelse kõrghariduse ja teaduse eest.