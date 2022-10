Rõngu Pagari juhataja Kristel Peri sõnas, et nad loobusid krundist raske südamega. Põhjuseks tõi Peri energiakriisi, mis mõjutab ettevõtte tegemisi kõige enam. «Müüsime krundi, et saaksime tagataskusse vabu vahendeid, et saada leevendust raugematutest hinnatõusudest ja elada need üle ning et tulla toime suurte elektriarvetega,» rääkis Peri.