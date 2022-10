Tiigi seltsimaja uut direktorit võib otsima hakata eraettevõte

Sellest ajast saadik on Tiigi seltsimaja olnud püsiva juhita ning direktori kohuseid on täitnud Ragnar Kekkonen. Nüüd aga pöördus linna kultuuriosakond linnavalitsuse poole, et mitme tuhande euro eest tellida värbamistööd hoopis ettevõttelt Brandem Baltic. Just see firma peab nüüd sobivad kandidaadid välja selgitama.