Kaks tänavat kannavad ikka veel hävituspataljonlaste nime

Kaks vaikset tänavat Ihastes saavad õige pea uue nime. Tartu volikogu liige, Eesti 200 fraktsiooni kuuluv ajaloolane Pärtel Piirimäe juhtis möödunud linnavolikogu istungil tähelepanu asjaolule, et endiselt on Tartus kaks tänavat, mis on nimetatud hävituspataljoni kuulunud meeste järgi. Mõlemad asuvad Uus-Ihastes ning tegu on endiste pallaslaste Andrus Johani ja Kaarel Liimandiga.