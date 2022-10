Neljal kliinikul uued juhid, senised juhid ei ole TÜ kliinikumist kuhugi kadunud

Viljar Jaks: «Püüan arenguks luua head tingimused.»

Nahahaiguste kliiniku juht Viljar Jaks astus Tartu ülikooli arstiteaduskonda 1986. aastal ja sattus seejärel teadustööle. 2003. aastal kaitses ta doktoritööd ning siirdus Rootsi Karolinska instituuti järeldoktorantuuri. Et ta töötas seal rohkem kui kuue aasta jooksul naha regeneratsiooni ja nahakasvajatega, tekkis tal sügavam huvi nahahaiguste vastu. Viljar Jaks on nahakliiniku arst-õppejõud alates 2020. aastast. Enne seda oli ta aastaid Tartu ülikooli molekulaar- ja rakubioloogia instituudi vanemteadur.

Doktor Viljar Jaks leiab, et ka nahakliiniku peamised probleemid on ravijärjekordade pikkus ning ruumipuudus. «Üks lahendus on kolimine J. Kuperjanovi tänava hoonesse, kus praegu asub kõrvakliinik,» rääkis ta. «Lisaks tahaksime laiendada oma teenuste repertuaari ning arendada edasi tehnilist ja meditsiinialast võimekust. See kõik aga saab toimuda vaid ühtehoidva kollektiivi tööga ning minu roll on edasiseks arenguks luua head tingimused.»