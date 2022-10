Yoko Alender: miks ma sõidan rongiga?

Üks võimalik põhjendus sõja tülgastavale eskalatsioonile on nimelt selline: Putin mõistab, et maailm on otsustanud fossiilkütustest järk-järgult loobuda, peatselt ei saa ta enam seda ressurssi relvana kasutada. Küll aga vajab ikka veel kasvava rahvastiku, aga üha kiiremini ammenduvate loodusressurssidega planeet toitu. Ukraina on maailma viljasalv, sealsed mullad ühed planeedi viljakaimad. Näljahäda on relv, piiratud loodusressursid üha enam laskemoonaks.