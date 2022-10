Igast seemnest puud ei kasva

Kolmekümnendate lõpus Paula on edukas tegevjuht, kelle pikaajaline kooselu naisega on jõudnud elumuutvasse punkti, kus küsimuseks on lapsed. Naiste omavaheline suhe lapsesaamise taustal lisab loole omajagu pingeid ja komplitseeritust, kuid seksuaalsest orientatsioonist olulisemaks tõuseb lapsesaamise võimalikkus üleüldse.