Tartumaal oli virmalisi näha Lähte ja Äksi kandis, Jõgevamaal Kassinurmes ja Põltsamaal. Just Äksi kandis Saadjärve ääres püüdis virmalised kaamerasse Oliver Veske, kes on juba kogenud virmaliste jahtija.

«Virmalisi tasub alati oodata, kui on piisavalt pime ja selge taevas. Ma sain juba kella viie paiku õhtul virmaliste jälgimise rakenduselt teavituse, et magnetiline aktiivsus on suurenenud,» meenutas Veske. «Kontrollisin, et kaamera aku oleks täis ja vastav tehnika olemas.»