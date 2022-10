Emajõe Veevärk tõstab sel aastal kolmandat korda hindu

Vee-ettevõtjad väidavad, et kui 2019. aastal moodustas ettevõtte kuludest elektrihind kõige rohkem 20 protsenti, siis nüüdseks on see paljudel suurenenud 50 protsendini. Lõpptarbijale, kes kasutab kuus 2,5–3 kuupmeetrit vett, tähendab detsembrist kehtima hakkav hind kuus inimese kohta umbes pooleteiseeurost hinnatõusu.