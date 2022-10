Tartusse jõudnud rändnäitus avab lugusid vaimse tervise probleemidest

«Olen elanud üle kaks katset – mitte naljategemist, vaid päris katset. Depressioon diagnoositi ametlikult siis, kui Lennart Meri oli president, ja olin aastaid ja aastaid üksi oma pimedas kohas. Aitas, et kui asjaks läks, siis selgus, et ma päris üksi siiski pole. Tegelikult on meil ümber inimesi, keda reaalselt huvitab. Räägime nendega enne kui liiga hilja on, et me ei teeks pöördumatute tulemustega otsuseid,» jagab 32-aastane mees oma lugu näitusel.