Rendirattasüsteem peab vastu veel neli kuni viis aastat

«Sel hooajal on maha kantud 77 ratast,» ütles Tartu linnatranspordi juhataja Roman Meeksa. Põhjusi, miks rattaid maha tuleb kanda, on erinevaid. «Kõige kummalisem ratta katkiminek on suvel juhtunud aku rike, mille tagajärjel ratas tossama hakkas,» kirjeldas Meeksa augusti lõpus kesklinnas juhtunut.