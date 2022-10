Silver Kuusik: Ukraina laps kuulub oma ühiskonda

ÜRO pagulasameti hinnangul on Euroopas 7,5 miljonit Ukraina põgenikku, kellest vähemalt 105 000 on ületanud Eesti piiri. Nagu Jaak Valge on viidanud (PM, 10.10), on nende seas alates 25. maist ainult idapiiri ületajad. Seega puudub Eesti riigil ülevaade, kui palju meie riigis tegelikult põgenikke on. Riik ei tea, millistes omavalitsustes põgenikud asuvad, mis keelt nad kõnelevad, milline on nende rahvus, muu taust või edasised plaanid. Peale sõda vajab Ukraina oma inimesi ning nende Eestisse kinnistamine tähendaks osalemist Ukraina demograafilise katastroofi kujundamises.