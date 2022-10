GALERII ⟩ Mänguasjamuuseumi uuel näitusel saab näha ka Andrus Ansipi kaisukaru

Karupoeg Puhh, Paddington või hoopis Tartu mänguasjamuuseumi maskott Karu Lillekäpp – kõik need kujud on osa kaisukaru ajaloost, mil täitus tänavu 120. sünnipäev. Sel puhul avati mänguasjamuuseumis kaisukaru näitus, kus on vaatamiseks väljas üle 200 pehme mõmmiku.