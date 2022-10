Tartu Postimehe Vahetunnis tuleb sel korral jutuks häälekat vastukaja pälvinud idee Tartu toomkiriku varemetesse restorani loomisest. On neid, kellele see mõte väga meeldib, aga ka neid, kes sellele tuliselt vastu seisavad. Kas plaan on liiga ambitsioonikas või on just sellised julged sammud Tartu arenguks vajalikud? Selle üle arutlevad Tartu Postimehe ajakirjanik Veiki Ojaperv ning arheoloog ja ajaloolane Rünno Vissak.