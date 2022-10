Aasta kõige õppijasõbralikum tööandja on Hanza Mechanics Tartu

«Mida nutikamad on meie inimesed, seda paremini läheb ettevõtetel,» tõdes Hanza Mechanics Tartu tehasejuht Rainer Kallas.

Hanza Mechanics Tartu toetab õppimist nii sise- kui väliskoolitustel ja on selgelt ära kirjeldanud õppiva töötaja karjääriteekonna. Ettevõttes tegutseb siseakadeemia, juhendajate töö inimeste toetamisel on süsteemne ja tasustatud ning koostöö koolidega hõlmab õppekavade nüüdisajastamist ja praktikapakkumisi.

Laureaatidele edastas virtuaalse tervituse ka haridus- ja teadusministeeriumi asekantsler Renno Veinthal. «Uute teadmiste ja oskuste omandamine on nagu janu: veeta saab toime tulla, aga vaid lühikest aega. Tööandja võimalus on teha kõik selleks, et igaühel oleks ligipääs kaevule ja vesi selles püsiks värske,» sõnas ta.