Suur mees suure soo keskel. Linastus loodusfilm inimesest

Äsja valminud linalugu pole aga pelgalt loodusfilm – see on loodusfilm inimesest. «Suure soo» keskmes on mesinik ja jahimees Vello Vainura, kes elab üksi Emajõe-Suursoo kõige kaugemal soosaarel. Sinna pages ta tööelu ja linnakära eest 30 aastat tagasi, kui pensionile jäi.