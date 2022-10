Saalijalgpallurite hooaeg saab koduseinte vahel avapaugu

Tegelikult algas Eesti saalijalgpalli hooaeg juba 19. oktoobril, kui superkarika eest mängisid Tallinna FC Cosmos ja Viimsi FC Smsraha. Kohtumise võitis 5 : 0 Cosmos. Mullu jäi Ravens selgelt nii Cosmosele kui ka Viimsile alla. Kuid nüüd on tiimiga liitunud Columbiast pärit peatreener Gonzalo Jimenez Gomez, kes loodab klubi mängu edasi arendada. Meeskonna kapteni Raul Rebase sõnul oli esimesest hetkest peale näha, et ameti peale on tulnud õige inimene.