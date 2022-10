Kunstimuuseumis avatakse kaks uut näitust

Tartule on silmatorkavalt iseloomulikud puidust eeslinnad, mis tiheda sõõrina ümbritsevad muidu klassitsistlikus stiilis vanalinna. Kuigi arhitektuuriajaloos on pika ja dramaatilise minevikuga puitasumid mõnevõrra varju jäänud, on nende olustik pakkunud kunstnikele aastakümneid ainest ja inspiratsiooni.

Näituse üks kuraatoreid Brita Karin Arnover toob välja agulipiirkondade seotuse kunstiga: «Eriti rohkelt on Tartu äärelinnamiljööd kujutanud 20. sajandil pallaslased, kes olid maalt linna õppima tulnud. Äärelinna puumajad olid neile elamiseks taskukohane valik. Tänapäeva kunstnike linnavaadetes on Pallase traditsioon samuti äratuntav: hooned lainetavad endiselt, kuurid on lääpas, endisaegne miljöö on tajutav. Muutusi on näha detailides. Kadunud on munakiviteed, hobuvankrid, raskeid veepangesid kandvad elanikud.»