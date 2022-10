Toomas Kiho: klaasrestoran tulgu küll, aga ikkagi kuhu?

Plaan ehitada peen klaasist restoran Toome varemete vahele on juba pikka aega hoidnud tartlaste meeli elevil. No kes siis hästi süüa ei tahaks. Kujutlege: tippkokkade meistriklassiroad serveerituna nooblitelt nõudelt, õhulised suus sulavad maitsed, kõrval pokaalis imeline vein, ja see kõik kirgaspuhtas keskkonnas, mis paikneb veel täiesti erilises paigas. Mis võiks olla meeldivam?

See oleks Tartu kui Euroopa kultuuripealinna trumpkaarte ning kui restorani tase võimaldab – ja miks selliste eelduste pealt rajatud söögikoht ei peaks seda taset saavutama – on linnavalitsuse salalootus, et Tartusse tuleb ka Michelini tärn. See oleks Tartu peagi tuhandeaastase kirjutatud ajaloo jooksul kahtlemata erakordne saavutus.