Kui Tartu ülikooli rakubioloogia teadur Signe Värv hommikul Omicumis oma uurimisrühma labori ukse avab, tuleb tal esmalt kokku korjata tooliselgadele kuivama asetatud khakivärvi kaltsud. Need on eelmisel päeval kaaliumpermanganaadi lahuses seisnud riidetükid, mis ta õhtul lahusest välja väänab. Suvel sai neid kuivama viia värske õhu kätte, aga nüüd on sügis.

«Suvel me naersimegi, et meil on päikesekuivatatud ribadega varjevõrgud,» rääkis Signe Värv, kes oma teadlaselu igast päevast kulutab ühe tüki selleks, et juhendada Omicumis varjevõrkude tegemist ja valvata, et võrke, aga ka kangaid, mida ribadeks lõigata, jätkuks.