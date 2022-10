Politseikoera terav nina aitas Leedu autovarga tabada

Lõuna ringkonnaprokuröri Mari Kartau sõnul taotleb prokuratuur kuriteos kahtlustatava vahistamist.

«Politsei tegi kahtlustatava otsimisel suurepärast tööd, mille tulemusel õnnestus ta eile õhtul tabada. Leedu autovaraste tegevuse uurimisel annab iga läbimurre uut infot kuritegeliku ühenduse tegevuse kohta, mistõttu on iga kahtlustatava tabamine oluline. Prokuratuur taotleb kohtult tema vahistamist, sest vabadusse jäädes lahkuks ta suure tõenäosusega riigist ja jätkaks kuritegude toimepanemist,» ütles Kartau.

«Kannatanu poolt autole paigaldatud lisavarustus tegi auto leidmise ja kahtlustatava tabamise oluliselt lihtsamaks. Tänu autole paigaldatud GPS-seadmele sai politsei infot auto asukoha kohta ja ühel hetkel õnnestus kannatanul distantsilt auto mootor välja suretada. Soovitame võimalusel kõikidel sellised abivahendid kasutusele võtta või vähemasti uurida, kuidas seda oma sõiduki puhul teha saaks. Praegu on kõige ohustatumad just Toyota Land Cruiserid ja Lexuse maasturid, aga valvsust ei tasu kaotada ka teiste markide omanikel, sest kõik uuemad autod on tänapäeval piisavalt väärtuslikud, et kurjategijatele võimaluse tekkimisel huvi pakkuda,» ütles prokurör.

Võimalusel tasub autoomanikel ööseks oma uuem sõiduk vanemaga kinni parkida, lukustada väravad, paigaldada autole lisaturvavarustust, kodule liikumisanduriga kaameraid ja valgusteid ning uurida ka auto edasimüüjalt sõiduki kaitsmiseks lisavõimalusi.

Varguse eest võib kohus karistada kuni viieaastase vangistusega, kuritegelikku ühendusse kuulumise eest võib kohus karistada kuni 12-aastase vangistusega.