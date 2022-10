Irja Alakivi: Eestis võiks olla veel üks riiklik tähtpäev

Pühade ja tähtpäevade seaduses on seni sätestatud üks rahvuspüha, kümme riigipüha ja viisteist riiklikku tähtpäeva. Vaid üks neist, emakeelepäev, on seostatud isikuga, Eesti rahva suure inimese Kristjan Jaak Petersoniga ja seda tähistatakse tema sünnipäeval.

Just heitlikkus suhtumises kultuuripärandi ja looduspärandi säilimisse ning säilitamisse on tekitanud minus veendumuse, et me vajame suure eestlase nimega seotud rahvust siduvat ja ühendavat päeva – rahvuskultuuri ja kultuuripärandi päeva, mis võiks olla ka lipupäev.