Ülikooli spordihoones annab nõu virtuaaltreener

«Tegime kolmanda korruse jõusaalis täieliku inventarivahetuse. Tõime siia nii uued ja värsked mudelid, kui leidsime,» rääkis Junson. «Üks suuri kriteeriume oli see, et me ei too siia lihtsalt uut tehnikat, vaid lisame nendele ka mingit väärtust juurde. Kuna tegu on just ülikooli spordihoonega, tahtsime tehnoloogia ja teadusega kaasas käia.»