Lesbist peategelasega lavalugu käsitleb kunstlikku viljastamist

Eluline näidend võitis Eesti teatri agentuuri mullusel näidendivõistlusel esimese preemia. Just seal jäi näidend silma žüriisse kuulunud Tiit Palule. «Võrsed» on näidend suurtest muutustest inimese elus, lootusest, võimalusest ja kaduvusest. «Võrse on taime esimese aasta kasv, uus algus, elujõud. Aga see ei pruugi jääda püsima,» ütles Palu.