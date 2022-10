Ülikoolilinn pingutab püksirihma, aga ööd päris mustaks ei muutu

Tartu Sport oma hoonete ning muude rajatistega on sel suvel ja sügisel teinud suuri pingutusi, et energiakulusid vähendada. Esimesed edusammud on ette näidata Annelinna spordimaja puhul, kus algul oli plaanis uuendada ainult saalide valgustid, aga nüüd on valgustid uuendatud kogu majas.